Sploots by Virtuals (SPLOOT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00198963$ 0.00198963 $ 0.00198963 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.58%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPLOOT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPLOOT είναι $ 0.00198963, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPLOOT έχει αλλάξει κατά +2.24% την τελευταία ώρα, -4.52% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 495.43K$ 495.43K $ 495.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 495.43K$ 495.43K $ 495.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.25M 997.25M 997.25M Συνολικός Όγκος 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sploots by Virtuals είναι $ 495.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPLOOT είναι 997.25M, με συνολική προσφορά 997247740.9496186. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 495.43K