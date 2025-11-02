ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Sploots by Virtuals είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPLOOT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPLOOT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SPLOOT

Πληροφορίες Τιμής SPLOOT

Τι είναι το SPLOOT

Επίσημος Ιστότοπος SPLOOT

Tokenomics SPLOOT

Προβλέψεις Τιμών SPLOOT

Sploots by Virtuals Τιμή (SPLOOT)

Live Τιμή 1 SPLOOT σε USD

$0.0004968
$0.0004968$0.0004968
-4.40%1D
Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:27:50 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

+2.24%

-4.52%

+1.58%

+1.58%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPLOOT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPLOOT είναι $ 0.00198963, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPLOOT έχει αλλάξει κατά +2.24% την τελευταία ώρα, -4.52% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Πληροφορίες αγοράς

$ 495.43K
$ 495.43K$ 495.43K

--
----

$ 495.43K
$ 495.43K$ 495.43K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sploots by Virtuals είναι $ 495.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPLOOT είναι 997.25M, με συνολική προσφορά 997247740.9496186. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 495.43K

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Sploots by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sploots by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sploots by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sploots by Virtuals σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-4.52%
30 ημέρες$ 0-62.58%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Πόρος

Sploots by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Sploots by Virtuals (SPLOOT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Sploots by Virtuals (SPLOOT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Sploots by Virtuals.

Ελέγξτε την Sploots by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

SPLOOT σε Τοπικά Νομίσματα

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Sploots by Virtuals (SPLOOT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPLOOT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Πόσο αξίζει το Sploots by Virtuals (SPLOOT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPLOOT στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPLOOT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPLOOT σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Sploots by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPLOOT είναι $ 495.43K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPLOOT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPLOOT είναι 997.25M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPLOOT;
Το SPLOOT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00198963 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPLOOT;
Το SPLOOT είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPLOOT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPLOOT είναι -- USD.
Θα ανέβει το SPLOOT υψηλότερα φέτος;
Το SPLOOT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPLOOT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:27:50 (UTC+8)

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

