Η σημερινή ζωντανή τιμή Splash Token είναι 0.0004438 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPLASH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPLASH εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SPLASH

Πληροφορίες Τιμής SPLASH

Τι είναι το SPLASH

Whitepaper SPLASH

Επίσημος Ιστότοπος SPLASH

Tokenomics SPLASH

Προβλέψεις Τιμών SPLASH

Splash Token Λογότ.

Splash Token Τιμή (SPLASH)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SPLASH σε USD

$0.0004438
$0.0004438
0.00%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Splash Token (SPLASH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:27:43 (UTC+8)

Splash Token (SPLASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0063972
$ 0.0063972

$ 0.00044358
$ 0.00044358

--

--

0.00%

0.00%

Splash Token (SPLASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0004438. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPLASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPLASH είναι $ 0.0063972, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00044358.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPLASH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Splash Token (SPLASH) Πληροφορίες αγοράς

$ 410.52K
$ 410.52K

--
----

$ 443.81K
$ 443.81K

925.00M
925.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Splash Token είναι $ 410.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPLASH είναι 925.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 443.81K

Splash Token (SPLASH) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Splash Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Splash Token σε USD ήταν $ 0.0000000000.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Splash Token σε USD ήταν $ -0.0000482752.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Splash Token σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0.00000000000.00%
60 Ημέρες$ -0.0000482752-10.87%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Splash Token (SPLASH) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Splash Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Splash Token (SPLASH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Splash Token (SPLASH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Splash Token.

Ελέγξτε την Splash Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

SPLASH σε Τοπικά Νομίσματα

Splash Token (SPLASH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Splash Token (SPLASH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPLASH token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Splash Token (SPLASH)

Πόσο αξίζει το Splash Token (SPLASH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPLASH στο USD είναι 0.0004438 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPLASH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPLASH σε USD είναι $ 0.0004438. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Splash Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPLASH είναι $ 410.52K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPLASH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPLASH είναι 925.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPLASH;
Το SPLASH πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0063972 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPLASH;
Το SPLASH είχε τιμή ATL ύψους 0.00044358 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPLASH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPLASH είναι -- USD.
Θα ανέβει το SPLASH υψηλότερα φέτος;
Το SPLASH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPLASH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:27:43 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

