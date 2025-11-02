Splash Token (SPLASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0063972$ 0.0063972 $ 0.0063972 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00044358$ 0.00044358 $ 0.00044358 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Splash Token (SPLASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0004438. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPLASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPLASH είναι $ 0.0063972, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00044358.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPLASH έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Splash Token (SPLASH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 410.52K$ 410.52K $ 410.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 443.81K$ 443.81K $ 443.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 925.00M 925.00M 925.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Splash Token είναι $ 410.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPLASH είναι 925.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 443.81K