SPIRA (SPIRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00087136 Υψηλ. 24H $ 0.00100166 Υψηλή συνέχεια $ 0.00178383 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00032065 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +22.63%

SPIRA (SPIRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00089562. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPIRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00087136 και ενός υψηλού $ 0.00100166, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPIRA είναι $ 0.00178383, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00032065.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPIRA έχει αλλάξει κατά +2.54% την τελευταία ώρα, -2.27% τις τελευταίες 24 ώρες και +22.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SPIRA (SPIRA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 170.59K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 897.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 189.98M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SPIRA είναι $ 170.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPIRA είναι 189.98M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 897.89K