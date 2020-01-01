Spintria (SP) Tokenomics
Πληροφορίες Spintria (SP)
Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety.
Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants.
Security and Privacy
- Problem: Leakage of personal data and confidential information.
- Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security.
Financial Barriers
- Problem: Limited access to traditional financial services.
- Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations.
Censorship and Legal Restrictions
- Problem: Strict legal constraints and content censorship.
- Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor.
Exploitation and Lack of Fair Compensation
- Problem: Unfair working conditions and low earnings.
- Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP.
Monetization Challenges
- Problem: Difficulties in monetizing content.
- Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries.
Lack of Innovation
- Problem: Insufficient technological innovation.
- Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP.
Stigmatization and Social Pressure
- Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.
- Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP.
Content Quality Issues
- Problem: Low-quality content.
- Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP.
Market Access Issues
- Problem: Limited access to the global market.
- Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access.
Intellectual Property Protection Issues
- Problem: Piracy and illegal content distribution.
- Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP.
Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.
Spintria (SP) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Spintria (SP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics Spintria (SP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Spintria (SP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός SP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα SP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SP token!
Πρόβλεψη Τιμής SP
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.