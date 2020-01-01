SpartaDEX (SPARTA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SpartaDEX (SPARTA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SpartaDEX (SPARTA) SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;

Promote and facilitate the launch of new, promising projects

Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards

Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface

Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer

Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges

Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players. Επίσημη ιστοσελίδα: https://spartadex.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.spartadex.io/general/overview Αγοράστε SPARTA τώρα!

SpartaDEX (SPARTA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SpartaDEX (SPARTA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 79.19K $ 79.19K $ 79.19K Συνολική προμήθεια: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 79.19K $ 79.19K $ 79.19K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00191497 $ 0.00191497 $ 0.00191497 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0019937 $ 0.0019937 $ 0.0019937 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SpartaDEX (SPARTA)

Tokenomics SpartaDEX (SPARTA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SpartaDEX (SPARTA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SPARTA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SPARTA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SPARTA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SPARTA token!

Πρόβλεψη Τιμής SPARTA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SPARTA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SPARTA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SPARTA Token τώρα!

