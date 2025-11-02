SpaceX PreStocks (SPACEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 202.56 $ 202.56 $ 202.56 Κατώτ. 24H $ 220.08 $ 220.08 $ 220.08 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 202.56$ 202.56 $ 202.56 Υψηλ. 24H $ 220.08$ 220.08 $ 220.08 Υψηλή συνέχεια $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Χαμηλότερη τιμή $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.41%

SpaceX PreStocks (SPACEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $219.02. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPACEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 202.56 και ενός υψηλού $ 220.08, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPACEX είναι $ 247.47, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 183.18.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPACEX έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, +8.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 683.30K$ 683.30K $ 683.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 683.30K$ 683.30K $ 683.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.12K 3.12K 3.12K Συνολικός Όγκος 3,119.843507137 3,119.843507137 3,119.843507137

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SpaceX PreStocks είναι $ 683.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPACEX είναι 3.12K, με συνολική προσφορά 3119.843507137. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 683.30K