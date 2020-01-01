SpaceFalcon (FCON) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SpaceFalcon (FCON), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SpaceFalcon (FCON) Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item's rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Επίσημη ιστοσελίδα: https://spacefalcon.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.spacefalcon.com/

SpaceFalcon (FCON) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SpaceFalcon (FCON), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 581.21K $ 581.21K $ 581.21K Συνολική προμήθεια: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 636.85K $ 636.85K $ 636.85K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomics SpaceFalcon (FCON): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SpaceFalcon (FCON) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FCON token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FCON token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FCON, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FCON token!

