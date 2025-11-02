SPACEDOGE (SPDG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.20% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.27%

SPACEDOGE (SPDG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPDG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPDG είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPDG έχει αλλάξει κατά -0.20% την τελευταία ώρα, -0.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SPACEDOGE (SPDG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 202.08K$ 202.08K $ 202.08K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 202.08K$ 202.08K $ 202.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 49.30B 49.30B 49.30B Συνολικός Όγκος 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SPACEDOGE είναι $ 202.08K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPDG είναι 49.30B, με συνολική προσφορά 49302458046.51511. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 202.08K