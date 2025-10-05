Η σημερινή ζωντανή τιμή Sovra Ai by Virtuals είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SOVRA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SOVRA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Sovra Ai by Virtuals είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SOVRA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SOVRA εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 SOVRA σε USD

$0.00027845
$0.00027845$0.00027845
+7.60%1D
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00185863
$ 0.00185863$ 0.00185863

$ 0
$ 0$ 0

-1.89%

+7.69%

-28.55%

-28.55%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOVRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOVRA είναι $ 0.00185863, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOVRA έχει αλλάξει κατά -1.89% την τελευταία ώρα, +7.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Πληροφορίες αγοράς

$ 278.21K
$ 278.21K$ 278.21K

--
----

$ 278.21K
$ 278.21K$ 278.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sovra Ai by Virtuals είναι $ 278.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOVRA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 278.21K

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Sovra Ai by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sovra Ai by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sovra Ai by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Sovra Ai by Virtuals σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+7.69%
30 ημέρες$ 0-55.82%
60 Ημέρες$ 0-10.40%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Sovra Ai by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Sovra Ai by Virtuals.

Ελέγξτε την Sovra Ai by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

SOVRA σε Τοπικά Νομίσματα

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SOVRA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Πόσο αξίζει το Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SOVRA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SOVRA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SOVRA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Sovra Ai by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SOVRA είναι $ 278.21K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SOVRA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SOVRA είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SOVRA;
Το SOVRA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00185863 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SOVRA;
Το SOVRA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SOVRA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SOVRA είναι -- USD.
Θα ανέβει το SOVRA υψηλότερα φέτος;
Το SOVRA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SOVRA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

