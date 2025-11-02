SoulPeg USD (SPUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.997847 $ 0.997847 $ 0.997847 Κατώτ. 24H $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.997847$ 0.997847 $ 0.997847 Υψηλ. 24H $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Υψηλή συνέχεια $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Χαμηλότερη τιμή $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.17%

SoulPeg USD (SPUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.003. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.997847 και ενός υψηλού $ 1.005, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPUSD είναι $ 1.014, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.97149.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPUSD έχει αλλάξει κατά +0.37% την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SoulPeg USD (SPUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.28M 2.28M 2.28M Συνολικός Όγκος 2,283,381.534829071 2,283,381.534829071 2,283,381.534829071

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SoulPeg USD είναι $ 2.29M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPUSD είναι 2.28M, με συνολική προσφορά 2283381.534829071. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.29M