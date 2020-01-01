SoulBazaar ($SOULS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SoulBazaar ($SOULS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SoulBazaar ($SOULS) SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token’s brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it. Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary. The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture. Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward. Επίσημη ιστοσελίδα: https://soulbazaar.ai/ Αγοράστε $SOULS τώρα!

SoulBazaar ($SOULS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SoulBazaar ($SOULS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 65.59K $ 65.59K $ 65.59K Συνολική προμήθεια: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 65.59K $ 65.59K $ 65.59K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00287614 $ 0.00287614 $ 0.00287614 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SoulBazaar ($SOULS)

Tokenomics SoulBazaar ($SOULS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SoulBazaar ($SOULS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $SOULS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $SOULS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $SOULS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $SOULS token!

Πρόβλεψη Τιμής $SOULS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $SOULS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $SOULS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του $SOULS Token τώρα!

