Soul Graph (GRPH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00270035 Υψηλ. 24H $ 0.00305359 Υψηλή συνέχεια $ 0.064363 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00077195 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +166.87%

Soul Graph (GRPH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00303435. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GRPH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00270035 και ενός υψηλού $ 0.00305359, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GRPH είναι $ 0.064363, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00077195.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GRPH έχει αλλάξει κατά +0.40% την τελευταία ώρα, +12.37% τις τελευταίες 24 ώρες και +166.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Soul Graph (GRPH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.03M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.89M Συνολικός Όγκος 999,894,823.482651

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Soul Graph είναι $ 3.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GRPH είναι 999.89M, με συνολική προσφορά 999894823.482651. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.03M