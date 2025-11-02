SOSANA (SOSANA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.205382 $ 0.205382 $ 0.205382 Κατώτ. 24H $ 0.234209 $ 0.234209 $ 0.234209 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.205382$ 0.205382 $ 0.205382 Υψηλ. 24H $ 0.234209$ 0.234209 $ 0.234209 Υψηλή συνέχεια $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Χαμηλότερη τιμή $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.97%

SOSANA (SOSANA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.209284. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOSANA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.205382 και ενός υψηλού $ 0.234209, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOSANA είναι $ 0.496509, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.160209.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOSANA έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, -7.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SOSANA (SOSANA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Προμήθεια Κυκλοφορίας 88.89M 88.89M 88.89M Συνολικός Όγκος 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SOSANA είναι $ 18.68M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOSANA είναι 88.89M, με συνολική προσφορά 88888888.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.68M