Songjam by Virtuals (SANG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00013965 $ 0.00013965 $ 0.00013965 Κατώτ. 24H $ 0.00015705 $ 0.00015705 $ 0.00015705 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00013965$ 0.00013965 $ 0.00013965 Υψηλ. 24H $ 0.00015705$ 0.00015705 $ 0.00015705 Υψηλή συνέχεια $ 0.0004887$ 0.0004887 $ 0.0004887 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005747$ 0.00005747 $ 0.00005747 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +34.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +34.59%

Songjam by Virtuals (SANG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014946. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SANG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013965 και ενός υψηλού $ 0.00015705, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SANG είναι $ 0.0004887, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005747.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SANG έχει αλλάξει κατά -4.04% την τελευταία ώρα, +3.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +34.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Songjam by Virtuals (SANG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 105.20K$ 105.20K $ 105.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 156.18K$ 156.18K $ 156.18K Προμήθεια Κυκλοφορίας 673.55M 673.55M 673.55M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Songjam by Virtuals είναι $ 105.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SANG είναι 673.55M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 156.18K