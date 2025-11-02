ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Songjam by Virtuals είναι 0.00014946 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SANG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SANG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SANG

Πληροφορίες Τιμής SANG

Τι είναι το SANG

Whitepaper SANG

Επίσημος Ιστότοπος SANG

Tokenomics SANG

Προβλέψεις Τιμών SANG

Songjam by Virtuals Λογότ.

Songjam by Virtuals Τιμή (SANG)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SANG σε USD

$0.00014963
+3.10%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Songjam by Virtuals (SANG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:00:04 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00013965
Κατώτ. 24H
$ 0.00015705
Υψηλ. 24H

$ 0.00013965
$ 0.00015705
$ 0.0004887
$ 0.00005747
-4.04%

+3.23%

+34.59%

+34.59%

Songjam by Virtuals (SANG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014946. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SANG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013965 και ενός υψηλού $ 0.00015705, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SANG είναι $ 0.0004887, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005747.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SANG έχει αλλάξει κατά -4.04% την τελευταία ώρα, +3.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +34.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Songjam by Virtuals (SANG) Πληροφορίες αγοράς

$ 105.20K
--
$ 156.18K
673.55M
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Songjam by Virtuals είναι $ 105.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SANG είναι 673.55M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 156.18K

Songjam by Virtuals (SANG) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Songjam by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Songjam by Virtuals σε USD ήταν $ +0.0000094976.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Songjam by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0000446155.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Songjam by Virtuals σε USD ήταν $ -0.00006307450554135678.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+3.23%
30 ημέρες$ +0.0000094976+6.35%
60 Ημέρες$ -0.0000446155-29.85%
90 Ημέρες$ -0.00006307450554135678-29.67%

Τι είναι Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Songjam by Virtuals (SANG) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Songjam by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Songjam by Virtuals (SANG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Songjam by Virtuals (SANG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Songjam by Virtuals.

Ελέγξτε την Songjam by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

SANG σε Τοπικά Νομίσματα

Songjam by Virtuals (SANG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Songjam by Virtuals (SANG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SANG token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Songjam by Virtuals (SANG)

Πόσο αξίζει το Songjam by Virtuals (SANG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SANG στο USD είναι 0.00014946 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SANG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SANG σε USD είναι $ 0.00014946. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Songjam by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SANG είναι $ 105.20K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SANG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SANG είναι 673.55M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SANG;
Το SANG πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0004887 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SANG;
Το SANG είχε τιμή ATL ύψους 0.00005747 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SANG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SANG είναι -- USD.
Θα ανέβει το SANG υψηλότερα φέτος;
Το SANG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SANG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Songjam by Virtuals (SANG) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

