SolPod (SOLPOD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SolPod (SOLPOD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SolPod (SOLPOD) SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team. Επίσημη ιστοσελίδα: https://solpod.site/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://solpod.gitbook.io/solpod-whitepaper Αγοράστε SOLPOD τώρα!

SolPod (SOLPOD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SolPod (SOLPOD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K Συνολική προμήθεια: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00118777 $ 0.00118777 $ 0.00118777 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000448 $ 0.00000448 $ 0.00000448 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SolPod (SOLPOD)

Tokenomics SolPod (SOLPOD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SolPod (SOLPOD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SOLPOD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SOLPOD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SOLPOD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SOLPOD token!

Πρόβλεψη Τιμής SOLPOD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SOLPOD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SOLPOD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SOLPOD Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!