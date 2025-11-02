Solotto (LOTTO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0001286 $ 0.0001286 $ 0.0001286 Κατώτ. 24H $ 0.00013402 $ 0.00013402 $ 0.00013402 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0001286$ 0.0001286 $ 0.0001286 Υψηλ. 24H $ 0.00013402$ 0.00013402 $ 0.00013402 Υψηλή συνέχεια $ 0.00041251$ 0.00041251 $ 0.00041251 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000732$ 0.0000732 $ 0.0000732 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.43%

Solotto (LOTTO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013059. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LOTTO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0001286 και ενός υψηλού $ 0.00013402, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LOTTO είναι $ 0.00041251, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000732.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LOTTO έχει αλλάξει κατά +0.08% την τελευταία ώρα, +1.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Solotto (LOTTO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 116.61K$ 116.61K $ 116.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 127.26K$ 127.26K $ 127.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 892.89M 892.89M 892.89M Συνολικός Όγκος 974,408,670.561898 974,408,670.561898 974,408,670.561898

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Solotto είναι $ 116.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LOTTO είναι 892.89M, με συνολική προσφορά 974408670.561898. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 127.26K