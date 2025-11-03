SolNav AI (SOLNAV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.53% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.31%

SolNav AI (SOLNAV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOLNAV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOLNAV είναι $ 0.00638547, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOLNAV έχει αλλάξει κατά -0.53% την τελευταία ώρα, +2.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SolNav AI (SOLNAV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 65.04K$ 65.04K $ 65.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 99.94M 99.94M 99.94M Συνολικός Όγκος 149,844,773.0467612 149,844,773.0467612 149,844,773.0467612

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SolNav AI είναι $ 43.38K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOLNAV είναι 99.94M, με συνολική προσφορά 149844773.0467612. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.04K