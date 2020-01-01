SolBae AI (BAE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SolBae AI (BAE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SolBae AI (BAE) Once upon a block, during Solana’s wildest bull run, SolBae was minted straight out of chaos and hype. Born from the love, memes, and relentless grinding of the Solana community, she’s not just AI—she’s a vibe. Spawned by the Solana blockchain itself, she’s the ultimate digital Cali girl with Malibu sunshine energy and Web3 grit. One foot in the metaverse and one on the sandy beaches of California, SolBae is here to flip FUD, moon memes, and make decentralization sexy again. "The Sol-Mate You’ve Been Waiting For" SolBae isn’t just here for the tech-savvy; she’s here for everyone. Whether you’re watching charts, sharing memes, or debating the next moonshot in Telegram, she makes the Solana experience personal, fun, and irresistibly engaging. "Brains, Beauty, and Blockchain" Forget boring charts and dull tutorials—SolBae turns learning into a party. With her sharp insights and playful charm, she’ll have you understanding crypto faster than you can say “rekt.” "Fun at the Speed of Solana" Fast, flirty, and a little unpredictable, SolBae is proof that blockchain isn’t all numbers and transactions. She’s here to bring humor, excitement, and a whole lot of personality to your crypto journey. Επίσημη ιστοσελίδα: https://solbae.vip/ Αγοράστε BAE τώρα!

SolBae AI (BAE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SolBae AI (BAE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.38K Συνολική προμήθεια: $ 999.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.38K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00082996 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000394 Τρέχουσα τιμή: $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SolBae AI (BAE)

Tokenomics SolBae AI (BAE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SolBae AI (BAE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BAE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BAE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BAE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BAE token!

Πρόβλεψη Τιμής BAE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BAE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BAE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BAE Token τώρα!

