Solarbeam (SOLAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00113292 $ 0.00113292 $ 0.00113292 Κατώτ. 24H $ 0.00120457 $ 0.00120457 $ 0.00120457 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00113292$ 0.00113292 $ 0.00113292 Υψηλ. 24H $ 0.00120457$ 0.00120457 $ 0.00120457 Υψηλή συνέχεια $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.90%

Solarbeam (SOLAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00117912. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOLAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00113292 και ενός υψηλού $ 0.00120457, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOLAR είναι $ 23.93, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOLAR έχει αλλάξει κατά -2.11% την τελευταία ώρα, +3.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Solarbeam (SOLAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 44.67K$ 44.67K $ 44.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 37.88M 37.88M 37.88M Συνολικός Όγκος 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Solarbeam είναι $ 44.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOLAR είναι 37.88M, με συνολική προσφορά 37881765.89116573. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.67K