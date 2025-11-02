Solana Stock Index (SSX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00119639 $ 0.00119639 $ 0.00119639 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00119639$ 0.00119639 $ 0.00119639 Υψηλή συνέχεια $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -18.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.44%

Solana Stock Index (SSX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SSX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00119639, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SSX είναι $ 0.00575945, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SSX έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -18.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Solana Stock Index (SSX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 956.28K$ 956.28K $ 956.28K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 956.28K$ 956.28K $ 956.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 982.10M 982.10M 982.10M Συνολικός Όγκος 982,098,575.248529 982,098,575.248529 982,098,575.248529

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Solana Stock Index είναι $ 956.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SSX είναι 982.10M, με συνολική προσφορά 982098575.248529. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 956.28K