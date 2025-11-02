ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Solana Stock Index είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SSX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SSX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Solana Stock Index είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SSX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SSX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SSX

Πληροφορίες Τιμής SSX

Τι είναι το SSX

Επίσημος Ιστότοπος SSX

Tokenomics SSX

Προβλέψεις Τιμών SSX

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Solana Stock Index Λογότ.

Solana Stock Index Τιμή (SSX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SSX σε USD

$0.00096821
$0.00096821$0.00096821
-18.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Solana Stock Index (SSX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:25:33 (UTC+8)

Solana Stock Index (SSX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0.00119639
$ 0.00119639$ 0.00119639
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119639
$ 0.00119639$ 0.00119639

$ 0.00575945
$ 0.00575945$ 0.00575945

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-18.03%

-10.44%

-10.44%

Solana Stock Index (SSX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SSX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00119639, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SSX είναι $ 0.00575945, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SSX έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -18.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Solana Stock Index (SSX) Πληροφορίες αγοράς

$ 956.28K
$ 956.28K$ 956.28K

--
----

$ 956.28K
$ 956.28K$ 956.28K

982.10M
982.10M 982.10M

982,098,575.248529
982,098,575.248529 982,098,575.248529

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Solana Stock Index είναι $ 956.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SSX είναι 982.10M, με συνολική προσφορά 982098575.248529. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 956.28K

Solana Stock Index (SSX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Solana Stock Index σε USD ήταν $ -0.00021306510641883.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Solana Stock Index σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Solana Stock Index σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Solana Stock Index σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00021306510641883-18.03%
30 ημέρες$ 0-49.34%
60 Ημέρες$ 0-64.28%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Solana Stock Index (SSX)

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Solana Stock Index (SSX) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Solana Stock Index Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Solana Stock Index (SSX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Solana Stock Index (SSX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Solana Stock Index.

Ελέγξτε την Solana Stock Index πρόβλεψη τιμής τώρα!

SSX σε Τοπικά Νομίσματα

Solana Stock Index (SSX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Solana Stock Index (SSX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SSX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Solana Stock Index (SSX)

Πόσο αξίζει το Solana Stock Index (SSX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SSX στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SSX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SSX σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Solana Stock Index;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SSX είναι $ 956.28K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SSX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SSX είναι 982.10M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SSX;
Το SSX πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00575945 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SSX;
Το SSX είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SSX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SSX είναι -- USD.
Θα ανέβει το SSX υψηλότερα φέτος;
Το SSX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SSX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:25:33 (UTC+8)

Solana Stock Index (SSX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,364.87
$110,364.87$110,364.87

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,848.25
$3,848.25$3,848.25

-1.21%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02777
$0.02777$0.02777

-7.58%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.26
$184.26$184.26

-1.15%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.88
$1,454.88$1,454.88

+0.32%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,364.87
$110,364.87$110,364.87

+0.06%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,848.25
$3,848.25$3,848.25

-1.21%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.26
$184.26$184.26

-1.15%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$91.11
$91.11$91.11

+28.48%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5173
$2.5173$2.5173

+0.65%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6300
$0.6300$0.6300

+1,160.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05661
$0.05661$0.05661

+183.05%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08269
$0.08269$0.08269

-1.96%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6300
$0.6300$0.6300

+1,160.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0052358
$0.0052358$0.0052358

+156.69%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010$0.000000000000000000000010

+100.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.487365
$2.487365$2.487365

+73.30%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06845
$0.06845$0.06845

+57.13%