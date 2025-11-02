Solana Social Explorer (SSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00051124 $ 0.00051124 $ 0.00051124 Κατώτ. 24H $ 0.00051988 $ 0.00051988 $ 0.00051988 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00051124$ 0.00051124 $ 0.00051124 Υψηλ. 24H $ 0.00051988$ 0.00051988 $ 0.00051988 Υψηλή συνέχεια $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00043058$ 0.00043058 $ 0.00043058 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.71%

Solana Social Explorer (SSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0005123. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00051124 και ενός υψηλού $ 0.00051988, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SSE είναι $ 0.0339632, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00043058.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SSE έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, +0.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Solana Social Explorer (SSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 512.28K$ 512.28K $ 512.28K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 512.28K$ 512.28K $ 512.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Solana Social Explorer είναι $ 512.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SSE είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999997589.62. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 512.28K