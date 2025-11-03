Solana Cat (SOLCAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.92%

Solana Cat (SOLCAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOLCAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOLCAT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOLCAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -10.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Solana Cat (SOLCAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 996.41M 996.41M 996.41M Συνολικός Όγκος 996,411,938.454613 996,411,938.454613 996,411,938.454613

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Solana Cat είναι $ 29.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOLCAT είναι 996.41M, με συνολική προσφορά 996411938.454613. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.84K