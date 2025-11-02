SocialCrab (SCRB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00014108 Κατώτ. 24H $ 0.00015827 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00035258 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003765 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.71%

SocialCrab (SCRB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014714. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCRB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00014108 και ενός υψηλού $ 0.00015827, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCRB είναι $ 0.00035258, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003765.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCRB έχει αλλάξει κατά -0.51% την τελευταία ώρα, +4.22% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SocialCrab (SCRB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 147.14K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 147.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M Συνολικός Όγκος 999,972,204.9410532

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SocialCrab είναι $ 147.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCRB είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999972204.9410532. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 147.14K