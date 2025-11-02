SMP7700 (SMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00010374 $ 0.00010374 $ 0.00010374 Κατώτ. 24H $ 0.00010682 $ 0.00010682 $ 0.00010682 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00010374$ 0.00010374 $ 0.00010374 Υψηλ. 24H $ 0.00010682$ 0.00010682 $ 0.00010682 Υψηλή συνέχεια $ 0.00239094$ 0.00239094 $ 0.00239094 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00010345$ 0.00010345 $ 0.00010345 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.62%

SMP7700 (SMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00010591. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00010374 και ενός υψηλού $ 0.00010682, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SMP είναι $ 0.00239094, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00010345.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SMP έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, +1.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SMP7700 (SMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 104.86K$ 104.86K $ 104.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 104.86K$ 104.86K $ 104.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 990.05M 990.05M 990.05M Συνολικός Όγκος 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SMP7700 είναι $ 104.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SMP είναι 990.05M, με συνολική προσφορά 990046623.5677253. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 104.86K