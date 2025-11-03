SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0, Υψηλ. 24H $ 0, Υψηλή συνέχεια $ 0, Χαμηλότερη τιμή $ 0, Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03%, Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.86%, Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.50%

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLEEPLESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLEEPLESS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLEEPLESS έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, -0.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SLEEPLESS COIN (SLEEPLESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.43K, Όγκος (24 ώρες) --, Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.43K, Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.99M, Συνολικός Όγκος 998,991,867.342806

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SLEEPLESS COIN είναι $ 16.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLEEPLESS είναι 998.99M, με συνολική προσφορά 998991867.342806. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.43K