Slap (SLAP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00028789 $ 0.00028789 $ 0.00028789 Κατώτ. 24H $ 0.00030465 $ 0.00030465 $ 0.00030465 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00028789$ 0.00028789 $ 0.00028789 Υψηλ. 24H $ 0.00030465$ 0.00030465 $ 0.00030465 Υψηλή συνέχεια $ 0.00192179$ 0.00192179 $ 0.00192179 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00016264$ 0.00016264 $ 0.00016264 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.29%

Slap (SLAP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00029967. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLAP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00028789 και ενός υψηλού $ 0.00030465, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLAP είναι $ 0.00192179, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016264.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLAP έχει αλλάξει κατά -0.62% την τελευταία ώρα, +3.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Slap (SLAP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 299.67K$ 299.67K $ 299.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 299.67K$ 299.67K $ 299.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Slap είναι $ 299.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLAP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 299.67K