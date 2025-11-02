SkyAI (SKYAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01900083 $ 0.01900083 $ 0.01900083 Κατώτ. 24H $ 0.02023182 $ 0.02023182 $ 0.02023182 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01900083$ 0.01900083 $ 0.01900083 Υψηλ. 24H $ 0.02023182$ 0.02023182 $ 0.02023182 Υψηλή συνέχεια $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.12%

SkyAI (SKYAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01899111. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SKYAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01900083 και ενός υψηλού $ 0.02023182, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SKYAI είναι $ 0.09237, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01433298.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SKYAI έχει αλλάξει κατά -1.29% την τελευταία ώρα, -3.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SkyAI (SKYAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.13M$ 19.13M $ 19.13M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.13M$ 19.13M $ 19.13M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SkyAI είναι $ 19.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SKYAI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.13M