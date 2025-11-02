Skully (SKULLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +6.87% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -29.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -44.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -44.27%

Skully (SKULLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SKULLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SKULLY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SKULLY έχει αλλάξει κατά +6.87% την τελευταία ώρα, -29.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -44.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Skully (SKULLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 56.04K$ 56.04K $ 56.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 70.43K$ 70.43K $ 70.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 778.56M 778.56M 778.56M Συνολικός Όγκος 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Skully είναι $ 56.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SKULLY είναι 778.56M, με συνολική προσφορά 978558324.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 70.43K