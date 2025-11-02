Skull of Pepe Token (SKOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0056721 $ 0.0056721 $ 0.0056721 Κατώτ. 24H $ 0.00570439 $ 0.00570439 $ 0.00570439 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0056721$ 0.0056721 $ 0.0056721 Υψηλ. 24H $ 0.00570439$ 0.00570439 $ 0.00570439 Υψηλή συνέχεια $ 0.142385$ 0.142385 $ 0.142385 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0055246$ 0.0055246 $ 0.0055246 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.77%

Skull of Pepe Token (SKOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00567762. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SKOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0056721 και ενός υψηλού $ 0.00570439, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SKOP είναι $ 0.142385, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0055246.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SKOP έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Skull of Pepe Token (SKOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 852.39K$ 852.39K $ 852.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 852.39K$ 852.39K $ 852.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 150.00M 150.00M 150.00M Συνολικός Όγκος 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Skull of Pepe Token είναι $ 852.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SKOP είναι 150.00M, με συνολική προσφορά 150000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 852.39K