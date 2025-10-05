Skillful AI (SKAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00179743 $ 0.00179743 $ 0.00179743 Κατώτ. 24H $ 0.0018263 $ 0.0018263 $ 0.0018263 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00179743$ 0.00179743 $ 0.00179743 Υψηλ. 24H $ 0.0018263$ 0.0018263 $ 0.0018263 Υψηλή συνέχεια $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.50%

Skillful AI (SKAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00181677. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SKAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00179743 και ενός υψηλού $ 0.0018263, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SKAI είναι $ 0.252674, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00113594.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SKAI έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Skillful AI (SKAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 205.97K$ 205.97K $ 205.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Προμήθεια Κυκλοφορίας 113.37M 113.37M 113.37M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Skillful AI είναι $ 205.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SKAI είναι 113.37M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.82M