Πληροφορίες Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride! Επίσημη ιστοσελίδα: https://skibidi.cool/ Αγοράστε SKIBIDI τώρα!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Skibidi Dop Dop (SKIBIDI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Συνολική προμήθεια: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Tokenomics Skibidi Dop Dop (SKIBIDI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SKIBIDI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SKIBIDI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SKIBIDI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SKIBIDI token!

Πρόβλεψη Τιμής SKIBIDI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SKIBIDI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SKIBIDI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SKIBIDI Token τώρα!

