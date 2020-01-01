Skeb (SKEB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Skeb (SKEB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Skeb (SKEB) Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Επίσημη ιστοσελίδα: https://skebcoin.com/ Αγοράστε SKEB τώρα!

Skeb (SKEB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Skeb (SKEB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Συνολική προμήθεια: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.58B $ 9.58B $ 9.58B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01238736 $ 0.01238736 $ 0.01238736 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0000653 $ 0.0000653 $ 0.0000653 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00041369 $ 0.00041369 $ 0.00041369 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Skeb (SKEB)

Tokenomics Skeb (SKEB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Skeb (SKEB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SKEB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SKEB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SKEB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SKEB token!

Πρόβλεψη Τιμής SKEB Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SKEB; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SKEB συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SKEB Token τώρα!

