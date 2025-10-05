Η σημερινή ζωντανή τιμή SKAINET είναι 0.00003086 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SKAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SKAI εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή SKAINET είναι 0.00003086 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SKAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SKAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SKAI

Πληροφορίες Τιμής SKAI

Επίσημος Ιστότοπος SKAI

Tokenomics SKAI

Προβλέψεις Τιμών SKAI

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

SKAINET Λογότ.

SKAINET Τιμή (SKAI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SKAI σε USD

--
----
-1.70%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
SKAINET (SKAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:51:07 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000307
$ 0.0000307$ 0.0000307
Κατώτ. 24H
$ 0.00003154
$ 0.00003154$ 0.00003154
Υψηλ. 24H

$ 0.0000307
$ 0.0000307$ 0.0000307

$ 0.00003154
$ 0.00003154$ 0.00003154

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

$ 0.00002162
$ 0.00002162$ 0.00002162

+0.27%

-1.27%

+14.52%

+14.52%

SKAINET (SKAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003086. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SKAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000307 και ενός υψηλού $ 0.00003154, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SKAI είναι $ 0.0089911, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002162.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SKAI έχει αλλάξει κατά +0.27% την τελευταία ώρα, -1.27% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SKAINET (SKAI) Πληροφορίες αγοράς

$ 30.72K
$ 30.72K$ 30.72K

--
----

$ 30.72K
$ 30.72K$ 30.72K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857 999,858,474.332857

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SKAINET είναι $ 30.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SKAI είναι 999.86M, με συνολική προσφορά 999858474.332857. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 30.72K

SKAINET (SKAI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από SKAINET σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SKAINET σε USD ήταν $ -0.0000001263.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SKAINET σε USD ήταν $ +0.0000068899.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SKAINET σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.27%
30 ημέρες$ -0.0000001263-0.40%
60 Ημέρες$ +0.0000068899+22.33%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι SKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

SKAINET (SKAI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

SKAINET Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SKAINET (SKAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SKAINET (SKAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SKAINET.

Ελέγξτε την SKAINET πρόβλεψη τιμής τώρα!

SKAI σε Τοπικά Νομίσματα

SKAINET (SKAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SKAINET (SKAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SKAI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με SKAINET (SKAI)

Πόσο αξίζει το SKAINET (SKAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SKAI στο USD είναι 0.00003086 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SKAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SKAI σε USD είναι $ 0.00003086. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SKAINET;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SKAI είναι $ 30.72K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SKAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SKAI είναι 999.86M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SKAI;
Το SKAI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0089911 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SKAI;
Το SKAI είχε τιμή ATL ύψους 0.00002162 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SKAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SKAI είναι -- USD.
Θα ανέβει το SKAI υψηλότερα φέτος;
Το SKAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SKAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:51:07 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.