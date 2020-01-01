SimsAI (SIMSAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SimsAI (SIMSAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SimsAI (SIMSAI) SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.simsai.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.simsai.io/docs Αγοράστε SIMSAI τώρα!

SimsAI (SIMSAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SimsAI (SIMSAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 22.51K $ 22.51K $ 22.51K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 22.51K $ 22.51K $ 22.51K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01080412 $ 0.01080412 $ 0.01080412 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SimsAI (SIMSAI)

Tokenomics SimsAI (SIMSAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SimsAI (SIMSAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SIMSAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SIMSAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SIMSAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SIMSAI token!

Πρόβλεψη Τιμής SIMSAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SIMSAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SIMSAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SIMSAI Token τώρα!

