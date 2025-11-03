ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή SIMPS ON SOL είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SIMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SIMP εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SIMP

Πληροφορίες Τιμής SIMP

Τι είναι το SIMP

Επίσημος Ιστότοπος SIMP

Tokenomics SIMP

Προβλέψεις Τιμών SIMP

SIMPS ON SOL Λογότ.

SIMPS ON SOL Τιμή (SIMP)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SIMP σε USD

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
SIMPS ON SOL (SIMP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
SIMPS ON SOL (SIMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.13%

-12.62%

-12.62%

SIMPS ON SOL (SIMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SIMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SIMP είναι $ 0.00107703, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SIMP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SIMPS ON SOL (SIMP) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

--
----

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,141.725941
999,965,141.725941 999,965,141.725941

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SIMPS ON SOL είναι $ 7.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SIMP είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999965141.725941. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.92K

SIMPS ON SOL (SIMP) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από SIMPS ON SOL σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SIMPS ON SOL σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SIMPS ON SOL σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SIMPS ON SOL σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.13%
30 ημέρες$ 0-32.86%
60 Ημέρες$ 0-58.67%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

SIMPS ON SOL (SIMP) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

SIMPS ON SOL Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SIMPS ON SOL (SIMP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SIMPS ON SOL (SIMP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SIMPS ON SOL.

Ελέγξτε την SIMPS ON SOL πρόβλεψη τιμής τώρα!

SIMP σε Τοπικά Νομίσματα

SIMPS ON SOL (SIMP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SIMPS ON SOL (SIMP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SIMP token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με SIMPS ON SOL (SIMP)

Πόσο αξίζει το SIMPS ON SOL (SIMP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SIMP στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SIMP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SIMP σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SIMPS ON SOL;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SIMP είναι $ 7.92K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SIMP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SIMP είναι 999.97M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SIMP;
Το SIMP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00107703 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SIMP;
Το SIMP είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SIMP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SIMP είναι -- USD.
Θα ανέβει το SIMP υψηλότερα φέτος;
Το SIMP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SIMP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
SIMPS ON SOL (SIMP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,233.25
$3,863.90
$0.02598
$184.16
$1.2137
