SimpCoin (SIMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001265 $ 0.00001265 $ 0.00001265 Κατώτ. 24H $ 0.00001306 $ 0.00001306 $ 0.00001306 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001265$ 0.00001265 $ 0.00001265 Υψηλ. 24H $ 0.00001306$ 0.00001306 $ 0.00001306 Υψηλή συνέχεια $ 0.00084018$ 0.00084018 $ 0.00084018 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001248$ 0.00001248 $ 0.00001248 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.36%

SimpCoin (SIMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001281. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SIMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001265 και ενός υψηλού $ 0.00001306, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SIMP είναι $ 0.00084018, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001248.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SIMP έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SimpCoin (SIMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.63M 999.63M 999.63M Συνολικός Όγκος 999,632,311.632111 999,632,311.632111 999,632,311.632111

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SimpCoin είναι $ 12.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SIMP είναι 999.63M, με συνολική προσφορά 999632311.632111. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.80K