Silent Pass (SP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00006632 Κατώτ. 24H $ 0.00006933 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00013783 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005782 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.42%

Silent Pass (SP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006754. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006632 και ενός υψηλού $ 0.00006933, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SP είναι $ 0.00013783, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005782.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SP έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, +1.65% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Silent Pass (SP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 60.81K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 67.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 899.81M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Silent Pass είναι $ 60.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SP είναι 899.81M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 67.58K