Silent Pass (SP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006754. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006632 και ενός υψηλού $ 0.00006933, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SP είναι $ 0.00013783, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005782.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SP έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, +1.65% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Silent Pass είναι $ 60.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SP είναι 899.81M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 67.58K
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Silent Pass σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Silent Pass σε USD ήταν $ +0.0000031793.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Silent Pass σε USD ήταν $ +0.0000053963.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Silent Pass σε USD ήταν $ -0.00001828791465912165.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ 0
|+1.65%
|30 ημέρες
|$ +0.0000031793
|+4.71%
|60 Ημέρες
|$ +0.0000053963
|+7.99%
|90 Ημέρες
|$ -0.00001828791465912165
|-21.30%
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
