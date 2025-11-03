Silensio (SILEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.80%

Silensio (SILEN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SILEN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SILEN είναι $ 0.00154914, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SILEN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +7.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Silensio (SILEN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 926.66M 926.66M 926.66M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Silensio είναι $ 11.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SILEN είναι 926.66M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.10K