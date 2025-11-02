SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00016902 $ 0.00016902 $ 0.00016902 Κατώτ. 24H $ 0.00017644 $ 0.00017644 $ 0.00017644 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00016902$ 0.00016902 $ 0.00016902 Υψηλ. 24H $ 0.00017644$ 0.00017644 $ 0.00017644 Υψηλή συνέχεια $ 0.00050828$ 0.00050828 $ 0.00050828 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0001393$ 0.0001393 $ 0.0001393 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +14.39%

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00017379. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RIZZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00016902 και ενός υψηλού $ 0.00017644, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RIZZ είναι $ 0.00050828, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0001393.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RIZZ έχει αλλάξει κατά +0.50% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 158.30K$ 158.30K $ 158.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 158.30K$ 158.30K $ 158.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 910.86M 910.86M 910.86M Συνολικός Όγκος 910,863,253.986978 910,863,253.986978 910,863,253.986978

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner είναι $ 158.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RIZZ είναι 910.86M, με συνολική προσφορά 910863253.986978. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 158.30K