Sigma Music (FAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00015063$ 0.00015063 $ 0.00015063 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002167$ 0.00002167 $ 0.00002167 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.65%

Sigma Music (FAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002348. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FAN είναι $ 0.00015063, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002167.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sigma Music (FAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 658.34M 658.34M 658.34M Συνολικός Όγκος 999,936,196.107042 999,936,196.107042 999,936,196.107042

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sigma Music είναι $ 15.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FAN είναι 658.34M, με συνολική προσφορά 999936196.107042. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.48K