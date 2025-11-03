Sigma Boy (SIGMABOY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.67%

Sigma Boy (SIGMABOY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SIGMABOY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SIGMABOY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SIGMABOY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sigma Boy (SIGMABOY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.39M 999.39M 999.39M Συνολικός Όγκος 999,394,220.430296 999,394,220.430296 999,394,220.430296

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sigma Boy είναι $ 8.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SIGMABOY είναι 999.39M, με συνολική προσφορά 999394220.430296. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.26K