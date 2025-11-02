Sigma bnb USD (BNBUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.998552 $ 0.998552 $ 0.998552 Κατώτ. 24H $ 0.999686 $ 0.999686 $ 0.999686 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.998552$ 0.998552 $ 0.998552 Υψηλ. 24H $ 0.999686$ 0.999686 $ 0.999686 Υψηλή συνέχεια $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Χαμηλότερη τιμή $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.03%

Sigma bnb USD (BNBUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999549. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNBUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.998552 και ενός υψηλού $ 0.999686, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNBUSD είναι $ 1.009, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.998475.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNBUSD έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +0.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sigma bnb USD (BNBUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.08M 2.08M 2.08M Συνολικός Όγκος 2,076,710.180348152 2,076,710.180348152 2,076,710.180348152

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sigma bnb USD είναι $ 2.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNBUSD είναι 2.08M, με συνολική προσφορά 2076710.180348152. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.08M