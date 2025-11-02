Shroomy (SHROOMY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00289535 $ 0.00289535 $ 0.00289535 Κατώτ. 24H $ 0.00294693 $ 0.00294693 $ 0.00294693 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00289535$ 0.00289535 $ 0.00289535 Υψηλ. 24H $ 0.00294693$ 0.00294693 $ 0.00294693 Υψηλή συνέχεια $ 0.00580516$ 0.00580516 $ 0.00580516 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00012473$ 0.00012473 $ 0.00012473 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.82%

Shroomy (SHROOMY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00290543. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHROOMY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00289535 και ενός υψηλού $ 0.00294693, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHROOMY είναι $ 0.00580516, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012473.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHROOMY έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -0.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Shroomy (SHROOMY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Προμήθεια Κυκλοφορίας 927.91M 927.91M 927.91M Συνολικός Όγκος 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Shroomy είναι $ 2.70M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHROOMY είναι 927.91M, με συνολική προσφορά 927908200.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.70M