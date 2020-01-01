ShibaPoconk (CONK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ShibaPoconk (CONK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ShibaPoconk (CONK) ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event. During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success. The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life. With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people. From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic Επίσημη ιστοσελίδα: https://conkme.com/ Αγοράστε CONK τώρα!

ShibaPoconk (CONK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ShibaPoconk (CONK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 36.82K $ 36.82K $ 36.82K Συνολική προμήθεια: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 36.82K $ 36.82K $ 36.82K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ShibaPoconk (CONK)

Tokenomics ShibaPoconk (CONK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ShibaPoconk (CONK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CONK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CONK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CONK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CONK token!

