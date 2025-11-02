ShibaCoin (SHIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0.00001086 Κατώτ. 24H $ 0.00001136 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00004218 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000947 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.86%

ShibaCoin (SHIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001095. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001086 και ενός υψηλού $ 0.00001136, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHIC είναι $ 0.00004218, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000947.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHIC έχει αλλάξει κατά -0.11% την τελευταία ώρα, +0.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ShibaCoin (SHIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.04M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.04M Προμήθεια Κυκλοφορίας 94.84B Συνολικός Όγκος 94,837,343,750.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ShibaCoin είναι $ 1.04M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHIC είναι 94.84B, με συνολική προσφορά 94837343750.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.04M