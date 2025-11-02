Shib Original Vision (SOV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.10%

Shib Original Vision (SOV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOV είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOV έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Shib Original Vision (SOV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 173.39K$ 173.39K $ 173.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 306.79K$ 306.79K $ 306.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 113.44T 113.44T 113.44T Συνολικός Όγκος 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Shib Original Vision είναι $ 173.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOV είναι 113.44T, με συνολική προσφορά 200706133340071.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 306.79K