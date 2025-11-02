Shib Original Vision Τιμή (SOV)
--
--
-3.10%
-3.10%
Shib Original Vision (SOV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOV είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOV έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -3.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Shib Original Vision είναι $ 173.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOV είναι 113.44T, με συνολική προσφορά 200706133340071.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 306.79K
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Shib Original Vision σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Shib Original Vision σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Shib Original Vision σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Shib Original Vision σε USD ήταν $ 0.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ 0
|--
|30 ημέρες
|$ 0
|-34.33%
|60 Ημέρες
|$ 0
|-49.38%
|90 Ημέρες
|$ 0
|--
What is the project about?
Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.
In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.
What makes your project unique?
Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.
History of your project.
SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.
What’s next for your project?
Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.
What can your token be used for?
SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.
Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!
Πόσο θα αξίζει το Shib Original Vision (SOV) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Shib Original Vision (SOV) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Shib Original Vision.
Ελέγξτε την Shib Original Vision πρόβλεψη τιμής τώρα!
Η κατανόηση των tokenomics του Shib Original Vision (SOV) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SOV token τώρα!
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|11-02 15:42:00
|Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.
Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά
Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών
Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές
Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο