Πληροφορίες Sheesh ($SHEESH) $SHEESH is a CTO (community take over) by a cryptocurrency pioneer who started mining BTC all the way back in 2009. The $SHEESH CTO team have taken a stance against the significant rise in illegitimate projects and aim to restore some trust and credibility to the memecoin world. Our goal is to become one of the most popular, memorable and timeless meme tokens on the market through constant evolution and adaptation. Επίσημη ιστοσελίδα: https://sheeshsol.com/ Αγοράστε $SHEESH τώρα!

Sheesh ($SHEESH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Sheesh ($SHEESH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Συνολική προμήθεια: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 997.99M $ 997.99M $ 997.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00171763 $ 0.00171763 $ 0.00171763 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Sheesh ($SHEESH)

Tokenomics Sheesh ($SHEESH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Sheesh ($SHEESH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $SHEESH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $SHEESH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $SHEESH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $SHEESH token!

