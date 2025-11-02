SGC (SGC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00018905 $ 0.00018905 $ 0.00018905 Κατώτ. 24H $ 0.00026799 $ 0.00026799 $ 0.00026799 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00018905$ 0.00018905 $ 0.00018905 Υψηλ. 24H $ 0.00026799$ 0.00026799 $ 0.00026799 Υψηλή συνέχεια $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00018802$ 0.00018802 $ 0.00018802 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.69%

SGC (SGC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00022267. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SGC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00018905 και ενός υψηλού $ 0.00026799, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SGC είναι $ 0.00415112, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00018802.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SGC έχει αλλάξει κατά -3.34% την τελευταία ώρα, +1.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SGC (SGC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.60B 6.60B 6.60B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SGC είναι $ 1.47M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SGC είναι 6.60B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.23M