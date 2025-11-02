SERO (SERO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00253736 Υψηλ. 24H $ 0.00260165 Υψηλή συνέχεια $ 0.55192 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0025106 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.21%

SERO (SERO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00256536. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SERO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00253736 και ενός υψηλού $ 0.00260165, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SERO είναι $ 0.55192, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0025106.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SERO έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SERO (SERO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.14M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.67M Προμήθεια Κυκλοφορίας 442.86M Συνολικός Όγκος 650,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SERO είναι $ 1.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SERO είναι 442.86M, με συνολική προσφορά 650000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.67M