Πληροφορίες Second World Games (SWIO) The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY Επίσημη ιστοσελίδα: https://secondworld.io

Second World Games (SWIO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Second World Games (SWIO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K Συνολική προμήθεια: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 197.80K $ 197.80K $ 197.80K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00131785 $ 0.00131785 $ 0.00131785 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00131866 $ 0.00131866 $ 0.00131866 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Second World Games (SWIO)

Tokenomics Second World Games (SWIO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Second World Games (SWIO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SWIO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SWIO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SWIO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SWIO token!

